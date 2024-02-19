نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتلتيك بيلباو ضد جيرونا اليوم الإثنين في الدوري الإسباني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق أتليتك بيلباو، مساء اليوم الإثنين الموافق 19 من شهر فبراير الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

موعد مباراة جيرونا ضد أتليتك بيلباو في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة جيرونا ضد أتليتكو بيلباو، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "سان ماميس".

موقف جيرونا واتلتيك بيلباو في ترتيب الدوري الإسباني

حيث يحتل فريق جيرونا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 56 نقطة، بينما يتواجد أتلتيك بيلباو في المركز الخامس برصيد 46 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة أتليتك بيلباو ضد جيرونا في الدوري الإسباني

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة جيرونا ضد أتلتيك بيلباو عبر قناة beIN Sports 1HD