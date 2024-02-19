نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل جيرونا المتوقع ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا استعداداته، لمواجهة نظيره فريق أتليتك بيلباو، مساء اليوم الإثنين الموافق 19 من شهر فبراير الجاري؛ وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة جيرونا ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

وستنطلق صافرة مباراة جيرونا ضد أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل جيرونا المتوقع أمام أتليتك بيلباو

حراسة المرمى: جازانيجان

خط الدفاع: يان كوتو، إيفان مارتن، إريك جارسيا، ميغيل

خط الوسط: بورتو، أليكس جارسيا، جوانبي

خط الهجوم: تسيجانكوف، دوفبيك، سافيو

القنوات الناقلة لمباراة جيرونا ضد أتلتيك بيلباو

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.