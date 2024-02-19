نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة أتلتيك بيلباو المتوقعة ضد جيرونا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتك بيلباو، بمواجهة قوية أمام نظيره فريق جيرونا، مساء اليوم الإثنين الموافق 19 من شهر فبراير الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

حيث ستنطلق صافرة مباراة أتليتك بيلباو ضد جيرونا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، ومنتصف الليل بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تشكيل أتليتك بيلباو المتوقع لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني

حراسة المرمي: أوناي سيمون

الدفاع: دي ماركوس، ياري، إينيجو مارتينيز، بالينزياجا

الوسط: زاراجا، داني جارسيا، مونياين، نيكو ويليامز

الهجوم: سانسيت، إيناكي ويليامز.

القنوات الناقلة لمباراة جيرونا ضد أتلتيك بيلباو

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري لبث مباريات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.