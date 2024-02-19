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أحمد جودة - القاهرة - المواجهة الحاسمة: الأهلي يواجه ميدياما في رحلة التأهل لدور الثمانية.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يبحث جماهير النادي الأهلي العريق عن موعد مباراة الأهلي القادمة حيث يلعب الأهلي مباريات كأس أمم إفريقيا حيث زاد البحث في محركات البحث عن الموعد القادم مباريات الأهلي القادمة بعد أن خاض جولته الرابعة في مجموعات دوري أبطال إفريقيا ضد فريق بلوزداد الجزائري يوم الجمعة الماضي الموافق 16 فبراير على ملعب 5 جويِليه وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول مباريات النادي الأهلي.

موعد مباراة الأهلي القادمة



ويبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة الأهلي القادمة بعد تعادلها مع خصمها فريق بلوزداد الجزائري وقد تم تأجيل موعد المباراة القادمة مع ميدياما والتي كان من المقرر أن تقام في يوم ال19 من شهر فبراير لعام 2024 وقد تم تأجيلها لتقام في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 23 فبراير في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية حيث ستقام المباراة في غانا حيث تصدر النادي الأهلي دوري أبطال إفريقيا برصيد قدره 6 نقاط أمّا فريق ميدياما فتصدر برصيد قدره 4 نقاط ويتأرجح في المركز الرابع والأخير حيث سيقوم بالتعليق على المباراة المعلق الرياضي علي محمد علي.

ترتيب المجموعات في دوري أبطال إفريقيا



يحاول نادي القرن النادي الأهلي المحافظة على اللقب لديه لموسم آخر ويحاول اللاعبين بشتى الطرق بذل أفضل ما لديهم وحصل النادي الأهلي حتى الآن على مركز بين النوادي الأفريقية كالتالي:

يتربع النادي الأهلي في المركز الأول برصيد 6 نقاط حصدها من خلال 4 مباريات

يأتي نادي يانج أفريكانز في المرتبة الثانية برصيد 5 نقاط حصدها من خلال 5 مباريات

تعادل نادي شباب بلوزداد مع يانج أفريكانز برصيد 5 نقاط حصدها أيضًا من خلال 5 مباريات



يأتي فريق ميدياما في المرتبة الأخيرة برصيد 4 نقاط حصدها من خلال أربع مباريات



كيف تشاهد البث المباشر لمباريات الأهلي في الدوري المصري 2024؟



يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباريات الأهلي في الدوري المصري 2024 من خلال تلفزيون كورة بلس عبر موقع “يوتيوب” والقناة الرسمية لشركة بريزنتيشن سبورت