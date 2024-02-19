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أحمد جودة - القاهرة - استعاد توم لوكير قائد لوتون، ذكريات واقعة انهياره على أرض الملعب خلال مباراة بورنموث، يوم 16 ديسمبر/كانون أول الماضي.

قائد لوتون: عدت من الموت بعد توقف قلبي

وقال لوكير، البالغ من العمر 29 عاما، إنه مات حرفيا بعد توقف قلبه لمدة دقيقتين و40 ثانية.

وأكد أن عودته مجددا للملاعب، من أجل استكمال مسيرته مع كرة القدم، أمر خارج عن سيطرته، علمًا بأنه عانى من انهيار آخر خلال مباراة كوفنتري سيتي في مايو/آيار من العام الماضي.

وصرح اللاعب الويلزي عبر قناة سكاي سبورتس "لقد كان يوما عاديا وكنت بحالة جيدة تماما، وهو ما أثار قلقي بشكل أكبر".

وأضاف "لقد سقطت في منتصف الملعب وأعتقدت أنني سأكون على ما يرام، ولكن لم أكن كذلك بل استيقظت أثناء تلقي العلاج من المسعفين، وأدركت أن ما يحدث مختلف تماما عن الواقعة الأولى في مايو/آيار".

وأشار قائد لوتون "في المرة الأولى شعرت أنني استيقظت من حلم، بينما في المرة الأخيرة عدت من العدم".

وتابع "لاحظت حالة الذعر والهلع على المحيطين بي داخل الملعب، لم أكن قادرا على الكلام أو الحركة، وكنت أحاول فهم ما يحدث، وأتذكر أنني أعتقدت أنني سأموت في الملعب".

ونوه "في النهاية تمكنت من الكلام، وشعرت أنني على ما يرام وبالارتياح الشديد، لأنني كنت على قيد الحياة".

وأكد توم لوكير أن عائلته عاشت لحظات أصعب، حيث كان والده متواجدا في مدرجات الملعب، بينما كانت زوجته حاملا في شهرها السابع.

وكشف أيضا "لقد أخفى شقيقي، الأمر عن والدتي وقام بإيقاف الراديو التي كانت تتابع عليه المباراة، وذلك أثناء ذهابها لتحضير كوب شاي بعد أن سجل بورنموث هدفا".

وختم تصريحاته "لقد سألته (لماذا؟) وفي النهاية اضطر لأن يبلغها بأنني سقطت مرة أخرى في الملعب".

