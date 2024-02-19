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أحمد جودة - القاهرة - "أضبطها دلوقتي".. تردد قناة الأهلي الجديد Al Ahly TV HD 2024 لمُتعة لا تنقطع مع نجوم المارد الأحمر

يتساءل كثير من عشاق كرة القدم المصرية عن تردد قناة الأهلي الجديد 2024، حيث أنها تعتبر من أشهر القنوات في العالم العربي بشكل عام وداخل مصر بشكل خاص، وتعرض هذه القناة المباريات الرياضية بجودة عالية ثم يتبعها البرامج التحليلية الرياضية، والتي تشرح وتوضح كل تفصيلة داخل المباراة، ويُقدم هذه البرامج قامات رياضية ذات خبرة ومكانة عالية، كما أن لهذه القناة حق عرض كافة تدريبات فريق النادي الأهلي وأيضًا المباريات الودية التي يقوم بها وهذا ما يُقبل على مشاهدته كثير من عُشاق النادي ومُتعصبيه.

تردد قناة الأهلي الجديد 2024 على النايل سات



بمجرد أن عرف محبي قناة الأهلي عن تغيير التردد الخاص بها وهم يبحثون عن تردد قناة الأهلي الجديد 2024 حتى يتمكنوا من تنزيلها ومتابعة محتواها.



القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.



كيفية تنزيل تردد قناة الأهلي الجديد 2024



بعد التعرف على تردد قناة الأهلي الجديد، تأتي الخطوات المتبعة لتنزيلها على التلفاز ومتابعتها، وتمثلت الخطوات فيما يلي:

القيام بضبط القمر الصناعي على جهاز الاستقبال.

الذهاب للقائمة الأساسية.

النقر على الإعدادات.

اختيار خدمة التثبيت الذاتي.

ثم اختيار إضافة تردد.

إدخال تردد القناة، ومعدل الترميز، وأيضًا معامل تصحيح الخطأ.

الضغط على ” البحث”.

يتم بعد ذلك تثبيت القناة، ومتابعة المحتوى الذي تقدمه.



نبذة عن قناة الأهلي



قناة الأهلي تقوم بتوفير تشكيلة مختلفة من البرامج الرياضية المختلفة التي تقدم محتوى متنوع وهادف ومناسب لكافة الفئات العمرية وأيضًا كافة أذواق المشاهدين، وتتميز هذه البرامج بضمها عدد من المحللين والرياضيين البارعين.



برامج تُعرض على قناة الأهلي



يوجد عدد كبير من البرامج التي تحمل فائدة حقيقية ومتعة جيدة لـ مستمعيها عبر قناة الأهلي، ومنها:

ملك وكتابة يقدمه الكابتن شوبير.

المحترف يقدمه الإعلامي هاني رمزي.

السادسة تقديم أحمد سمير.

التريند مع محمد سعيد.

10 الصبح في الأهلي للإعلامي كريم كوجاك.

الأبطال مع هيثم السعيد.

برنامج البيت الكبير مع الإعلامي ولاعب الأهلي السابق إسلام الشاطر.

الأهلي خط أحمر للإعلاميين أحمد أسامة ومحمد فارس.

برنامج الأشبال من تقديم الكابتن أسامة حسني.