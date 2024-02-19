نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مدوية.. حقيقة استبعاد الأهلي والزمالك من البطولات الافريقية بسبب حسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين مفاجأة مدوية مفادها إمكانية استبعاد الاهلي والزمالك من بطولتي دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية خلال الموسم الجديد.

حقيقة استبعاد الأهلي والزمالك من البطولات الافريقية بسبب حسام حسن

وقالت بعض المصادر أنه بسبب الاعتماد على جدول الدور الأول من دوري نايل لتحديد الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية وتواجد انبي وزد وبيراميدز والاتحاد السكندري في المراكز المؤهلة للبطولات القارية قد نجد الاهلي والزمالك خارج المنافسات الموسم القادم.

وتواصل دوت الخليج الرياضي مع مصدر خاص داخل رابطة الاندية لمعرفة حقيقة الأمر حيث أكد أن مشاركة الفرق المصرية في البطولات الافريقية لم يحسم بعد ولازال هناك الكثير من الوقت لتحديد هوية الاندية التي ستشارك".

وأضاف:" يوجد مجموعة كبيرة من المباريات المؤجلة وهي التي تحسم هوية أضلاع المربع الذهبي عقب نهاية الدور الأول لكن الحل الأقرب حاليًا إنهاء بطولة دوري نايل قبل إرسال أي من القوائم النهائية المتعلقة بمشاركة الرباعي في البطولات القارية."

وترجع الاسباب التي يخشى الجماهير تطبيقها إلى أن حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر أصر على توقف مسابقة الدوري يوم 12 مارس لبدء المعسكر الخاص بتجمع اللاعبين قبل خوض الدورة الودية في الإمارات العربية المتحدة.