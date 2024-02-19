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أحمد جودة - القاهرة -

استطاع فريق الجونة لكرة القدم النسائية الصعود للدوري الممتاز لكرة القدم النسائية بعد تحقيقه الفوز على فريق البطل الأوليمبي برباعية نظيفة في الجولة 17 من مسابقة دوري القسم الثاني للكرة النسائية.

الجونة يصعد للدوري الممتاز لكرة القدم النسائية

وحصد الجونة بطاقة الصعود متصدرًا دوري القسم الثاني للكرة النسائية برصيد 43 نقطة، وذلك قبل اخر جولتين من نهاية دوري القسم الثاني ليحسم صعوده مبكرًا.

ويضم الجهاز الفني لفريق الجونة كلا من طارق همام المدير الفني ومحمد همام مدرب عام واحمد شافعي مدرب حراس المرمي وعبدالرحمن جمال طبيب للفريق.

وعقب طارق همام المدير الفني للجونو في تصريحه للفجر الرياضي على صعود فريقه الحمد لله علي الصعود وبفضل الله وتوفيقه ثم مجهود الفريق بالكامل طوال الموسم وان شاء الله نستعد للموسم القادم بفترة اعداد قوية وان شاء الله نحقق نتايج مرضية.

وجدير بالذكر أن الجونة سبق له المشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية وقد حصد كأس مصر للسيدات قبل أن يهبط للقسم الثاني في الموسم الماضي، ويعود مجددًا للدوري الممتاز الموسم الجديد.

