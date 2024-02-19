نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر فشل انتقال علي لطفي إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد أن ناديه رفض فكرة رحيل علي لطفي حارس مرمى الفريق إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:"

علي لطفي حارس مميز وصاحب خبرات كبيرة في مركزه وإدارة النادي فضلت استمرار علي لطفي إلى النادي الأهلي لعدم وجود بديل له".

وتابع:" فريق زد لديه طموح وخطة من أجل تحقيق نتائج جيدة في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم".