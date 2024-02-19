نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يعادل النصر.. ورونالدو الأكثر أهدافا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمر الهلال في تحقيق الانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ليتربع على القمة ويعادل أكبر سلسلة من الانتصارات في المسابقة المسجلة باسم منافسه النصر.

في ما يلي أبرز مقتطفات الجولة 20 للدوري:



* الهلال يعادل رقم النصر القيا

واصل الهلال انتصاراته وتفوق 3-1 على الرائد في الدوري ليحقق الفوز رقم 13 على التوالي، منذ التعادل 1-1 مع ضمك ليعادل أطول سلسلة انتصارات متتالية كانت من نصيب النصر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 حتى فبراير (شباط) 2014.

وبعدما سجل ألكسندر ميتروفيتش هدفين وأضاف كاليدو كوليبالي هدفًا آخر، ليواصل الهلال تربعه على الصدارة وله 56 نقطة متقدمًا بسبع نقاط على النصر بعد مرور 20 جولة.

* رونالدو يغرد على القمة

سجل القائد كريستيانو رونالدو هدفًا في فوز النصر 2-1 على الفتح، ليرفع عدد أهدافه إلى 21 هدفًا ليتربع على قائمة هدافي المسابقة، مع مواصلة مهاجم الهلال ميتروفيتش في مطاردته.

ولدى هداف الهلال 19 هدفًا من بينهم سبعة أهداف من ركلات جزاء، وهو ما يزيد بهدف واحد عن عدد ما سجله رونالدو من علامة الجزاء.

وسجل رونالدو للمرة الخامسة تواليًا في دوري روشن هذا الموسم، بينما تعد أفضل سلسلة تهديفية له في الموسم الحالي حين أحرز في ست مباريات متتالية من الجولة الثالثة وحتى الثامنة.



* بداية مظفرة لراكيتيتش

أنقذ إيفان راكيتيتش فريقه الشباب من التعثر أمام مضيفه ضمك، وسجل هدفًا بتسديدة رائعة من مدى بعيد قبل ثماني دقائق من النهاية.

وجاء هدف لاعب برشلونة وإشبيلية السابق، المنضم في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، من أول تصويبة له في الدوري السعودي.



* عودة بنزيما

عاد كريم بنزيما للمشاركة مع الاتحاد في الفوز 2-0 على الرياض بعد فترة من الغياب لعدم الجاهزية.

وغاب مهاجم ريال مدريد السابق عن المباريات الثلاث الأخيرة للاتحاد أمام الطائي في الدوري والفيصلي في كأس الملك ونافباهور بدوري أبطال آسيا، قبل أن يعود ليشارك أمام الرياض لمدة 71 دقيقة.



* حظ عاثر لموسيماني

بدا أن أبها في طريقه للفوز على التعاون في أول مباراة للمدرب بيتسو موسيماني مع فريقه الجديد بعدما استفاد من هدف عكسي سجله وليد الأحمد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

لكن أشرف المهديوي أدرك التعادل لفريقه بعدها بأربع دقائق ليظل أبها للمباراة الثامنة على التوالي دون فوز.