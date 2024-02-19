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أحمد جودة - القاهرة - سقط بوكا جونيورز أمام مضيفه لانوس (2-1) في الجولة السادسة من كأس الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، التي شهدت أيضا تعادل ريفر بليت بهدف لمثله على ملعب بانفيلد.

بوكا جونيورز يخسر.. وريفر بليت يفلت من الهزيمة في الدوري الارجنتيني

وافتتح صاحب الأرض التسجيل عبر والتر بو (ق14) ثم تقدم بهدف ثان من توقيع أوجوستو لوتي (ق76).

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع (ق90+5)، تمكن بوكا جونيورز من تقليص الفارق بفضل لوكاس بلونديل، لينتهي اللقاء بفوز لانوس (2-1).

وبهذه النتيجة، رفع لانوس رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني من المجموعة الثانية بفارق أربع نقاط خلف جودوي كروز المتصدر، بينما تجمد رصيد بوكا عند تسع نقاط في المركز السابع من نفس المجموعة.

من جانبه، أفلت ريفر بليت من الهزيمة على أرضه، حيث كان متأخرا بهدف أمام بانفيلد الذي تقدم أولا عبر بارايان جالفان (ق86)، لكن بابلو سولاري سجل هدف التعادل للمليونيرات في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبذلك، أصبح رصيد ريفر بليت 12 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، مقابل ثلاث نقاط لبانفيلد في المركز الثالث عشر وقبل الأخير.

كما شهدت الجولة فوز إندبيندينتي على أرض إنستيتوتو بهدفين دون رد، وفيليز سارسفيلد على ضيفه أوراكان (1-0).

