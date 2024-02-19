نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مبابي يوقع عقود انتقاله لريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الدولي الفرنسي كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان عقود انتقاله لصفوف نادي ريال مدريد الاسباني وفق ما أكدته بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

مبابي يوقع لريا لمدريد

وقالت صحيفة ماركا الاسبانية أن مبابي وقع بالفعل على العقود التي تربطه بالملكي وذلك حتى صيف العام 2029.

وأشارت الصحيفة إلى أن الراتب الخاص بمبابي مع الريال سوف يتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو حيث رفض فلونتينو بيريز رئيس الملكي كسر سلم الرواتب من اجله.

في الوقت الذي لم تعر فيه حتى الآن قيمة المكافأة الخاصة بالتوقيع لكن الأكيد أنها اقل مما كان سيحصل عليه مبابي حال التوقيع في صيف 2022.

وسيتم تقسيم المكافأة على 5 سنوات ليصل إجمالي ما يحصل عليه مبابي سنويًا إلى ما يقرب من 50 مليون يورو.