نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيمار خارج حسابات منتخب البرازيل في كوبا أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المتحدث الرسمي باسم منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، رودريجو بافيا، إن "نيمار أصبح خارج حسابات الجهاز الفني للمنتخب في بطولة كوبا أمريكا التي تقام في يونيو المقبل".

وقال بافيا في تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية: "لن يشارك نيمار في بطولة كوبا أمريكا، هذا شيء أصبح مؤكدًا، إذ إن شفاءه لن يتم بشكل كامل في هذا التوقيت".

نيمار خارج حسابات منتخب البرازيل



وأضاف: "ربما ننتظر عودته في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في سبتمبر المقبل أعتقد قد يكون جاهزًا في هذا التوقيت".

وذكرت الصحيفة أن البرازيلي ريكاردو روزا، المعد البدني للنجم العالمي نيمار دا سيلفا، يشرف على المرحلة الثالثة من علاجه، حسبما ذكرت مصادر خاصة للصحيفة.

وكان نيمار أصيب بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خلال مباراة البرازيل أمام الأوروغواي، يوم 18 أكتوبر الماضي.