نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (جولة دوت الخليج الرياضي).. ماذا قدمت المدرسة البرتغالية في التحدي الأول قبل انطلاقة جوزيه جوميز ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض نادي الزمالك اليوم الاثنين اولى المباريات تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز الذي تم تعيينه خلفًا لأوسوريو الذي تم اقالته من منصبه بسبب سوء النتائج واعقبه إسناد المهمة لمعتمد جمال بصورة مؤقته.

وخلال مقالنا اليوم نُسلط معكم الضوء ضمن جولة دوت الخليج الرياضي على الانطلاقة الاولى للمدرسة البرتغالية رفقة نادي الزمالك.

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المدرسة البرتغالية ونادي الزمالك

يعد جوزيه جوميز سادس مدير فني برتغالي يتولى تدريب نادي الزمالك حيث سبق وأن تولى تدريب مدرسة الفن والهندسة خمسة مدربين تباينت الانطلاقة الاولى لكلًا منهما.

وبالبحث عن تاريخ المباراة الأولى لكل مدير فني برتغالي تولى تدريب الزمالك تبين لنا أنه خلال خمسة لقاءات حقق الفارس الأبيض انتصارين وتعادلين مقابل خسارة وحيده عكرت صفو جماهير القلعة البيضاء.

وجاء الاختبار الأول لكل مدير فني برتغالي تولى تدريب الزمالك وفق ما يلي:-

نيلو فينجادا

أولى الاسماء البرتغالية التي تولت تدريب نادي الزمالك كان نيلو فينجادا وذلك في العام 2003 حيث كان الاختبار الافتتاحي له ضد النادي الأهلي في بطولة كأس السوبر لموسم 2003-2004 وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي بين الفريقين قبل الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية التي رجحت كفة القلعة الحمراء للتتويج بأول بطولة لهم بعد بطولتين للزمالك موسمي 2001 و2002.

مانويل كاجودا

موسم 2005-2006 قامت إدارة الزمالك بتعيين البرتغالي مانويل كاجودا ليكون المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء واستهل مبارياته بلقاء نادي الاتحاد السكندري ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

جايمي باتشيكو

التحدي الأول للبرتغالي الثالث جايمي باتشيكو كان ضد نادي وادي دجلة موسم 2014-2015 ولم ينجح في تحقيق الفوز حيث انتهت المواجهة بين الفريقين بالتعادل السلبي دون أهداف.

جوسفالدو فيريرا

قام نادي الزمالك بإسناد المهمة الفنية للبرتغالي جيسوفالدو فيريرا في ولايته الاولى موسم 2014-2015 وواجه وقتها الداخلية في الجولة الثالثة والعشرين ونجح في تحقيق الفوز بهدفين مقابل لا شيء.

إيناسيو

آخر الاسماء البرتغالية التي تولت تدريب القلعة البيضاء كان اوجستو ايناسيو الذي لعب أولى مبارياته ضد نادي انبي موسم 2016-2017 في الجولة الرابعة والعشرين وخسرها بنتيجة 2-0.

فهل ينجح جوزيه جوميز في تدشين ولايته مع نادي الزمالك بتحقيق الفوز على الاسماعيلي أم ان لأبناء الدراويش رأي آخر ؟