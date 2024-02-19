نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لماذا لم يخبر زيدان؟".. نجم فرنسا السابق يفتح النار على هازارد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد كريستوف دوغاري نجم منتخب فرنسا السابق، على تصريحات البلجيكي إيدين هازارد بشأن زيادة وزنه عندما كان لاعبًا بصفوف ريال مدريد.

دوغاري: تصريحات هازارد تسخر من كرة القدم

قال دوغاري: “تصريحات هازارد تسخر من العالم وكرة القدم، إذا كنت تريد التصرف بشجاعة عليك أن تقول ذلك من قبل”.

وأضاف نجم فرنسا السابق: “لماذا هازارد لم يخبر زين الدين زيدان بهذا قبل توقيعه مع ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو؟".

وكان هازارد قد صرح حول مشكلة الوزن الزائد: “بالنسبة لي فأن كل صيف كنت أكتسب أربعة أو خمسة كيلو لأنني كنت أعتقد أنك تعطي الكثير لمدة 10 أشهر، وتقدم كل شيء على أعلى مستوى وتتعرض للكثير، لذا فإن إجازتك هي إجازتك لا تطلب مني أن أفعل أي شيء”.

وتابع هازارد: “أنا أستمتع بالتواجد مع عائلتي والذهاب إلى الشاطئ لذا لا تطلب مني الركض خلال تلك الأسابيع الثلاثة أو الأربعة أستطيع أن ألعب كرة القدم على الشاطئ مع أطفالي، لا مشكلة، لكن لا تطلب مني أن أركض”.

يذكر أن هازارد البالغ من العمر “33 عامًا” قد لعب في صفوف ريال مدريد خلال الفترة من 2019 حتى 2023.