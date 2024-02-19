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أحمد جودة - القاهرة - طالب مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاغ، فريقه بأن يكون أكثر دقة وفاعلية أمام مرمى الخصوم، بعد أن أهدر العديد من الفرص في مباراته التي فاز بها 2-1 على لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الأحد.

وبهذا يكون يونايتد السادس في الترتيب فاز في آخر أربع مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي، لكن ثلاثة من هذه الانتصارات كانت بفارق هدف واحد.

تين هاج يلوم مانشستر يونايتد

وأمام لوتون، تقدم يونايتد مبكرًا بهدفين من خلال مهاجمه راسموس هويلوند، لكن بعد أن قلص كارلتون موريس الفارق إلى هدف واحد في الدقيقة 14 فشل يونايتد في استعادة فارق الهدفين.

وقال المدرب الهولندي للصحافيين: إن "فريقه كان في موقف "هش" في بعض الأحيان بعد فشله في حسم المباراة مبكرًا".

وأضاف تين هاغ: "أهدرنا فعلًا بعض الفرص الهائلة، كان يفترض أن نسجل ونحن ندرك ذلك. أسلوبنا في البداية كان مثاليًا وهذا هو ما نريد القيام به. كانت خطة اللعب مثالية، لكن الشيء الوحيد الذي لم نفعله هو التحلي بالدقة والفاعلية أمام المرمى".

وسيلتقي مانشستر يونايتد في الجولة المحلية المقبلة مع ضيفه فولهام الأحد المقبل، قبل أن يحل ضيفًا على نوتنغهام فورست في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.