نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يفجر مفاجأة صادمة حول صلاح (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد شوبير، عن مفاجأة صادمة بشأن محمد صلاح لاعب ليفربول وذلك بعد مشاركته أمام برينتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي.

شارك صلاح، بديلًا في ليلة فوز ليفربول أمام برينتفورد 4-1، السبت، في الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي، حيث ساهم بإحراز هدف وتمريرة حاسمة.

تجدد إصابة محمد صلاح

قال شوبير في برنامج “ملعب أون” على قناة أون تايم سبورتس أن إصابة محمد صلاح تجددت بعد نهاية مباراة ليفربول وبرينتفورد الأخيرة، ومن الممكن أن يغيب عن المباراة القادمة أمام لوتون تاون.

وأوضح شوبير في حديثه أن صلاح شعر بآلام على مستوى القدم خلال مشاركته في مباراة ليفربول وبرينتفورد.

يذكر أن محمد صلاح عاد للمشاركة مع ليفربول مجددًا في مباراة برينتفورد، بعد غيابه الفترة الماضية على إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت خلال شهري يناير وفبراير في كوت ديفوار.

وتعد تجدد إصابة محمد صلاح، ضربة قوية لفريق ليفربول الذي يعاني من كثرة الإصابات الطويلة في صفوفه طوال الموسم الحالي 2023/24.