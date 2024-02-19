نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. الزمالك يتزين لإستقبال مجلس إدارة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد المبنى الإدارة بمقر نادي الزمالك اليوم الاثنين حالة من الاستعداد القصوى وذلك لإستقبال الزيارة الرسمية من مجلس إدارة النادي الأهلي.

الزمالك يتزين لإستقبال مجلس إدارة الأهلي

وطلب حسين لبيب من إدارة العلاقات العامة بنادي الزمالك ضرورة الاستعداد بالصورة المثالية بشكل يليق بكيان القلعة البيضاء.

في الوقت الذي تم فيه الاتفاق على اهداء النادي الأهلي درع تذكاري يحمل إسم الراحل العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء الذي وافته المنية خلال الأسابيع الماضية.

وقام العاملون بنادي الزمالك بتزيين المبنى الإداري وأضافوا مجموعة من الانوار مع وضع السجاد الاحمر الخاص بالاحتفالات والزيارات الهامة.

وسبق وأن قرر الخطيب تلبية الدعوة السابقة من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب وهي التي تم تأجيلها بسبب مرض العامري فاروق قبل وفاته.