نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعيدًا عن الأهلي والزمالك.. رمضان صبحي يحسم مصيره (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز الأول لكرة القدم، مصيره في حال عدم عودته إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

رمضان صبحي يفضل الاستمرار مع بيراميدز حال عدم عودته لـ الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه “ملعب أون” على قناة أون تايم سبورتس، أن رمضان صبحي لن يلعب في مصر غير لناديين هما الأهلي أو بيراميدز.

وأشار شوبير إلى أن رمضان صبحي حال عدم عودته إلى الأهلي، سيستمر مع بيراميدز ويحدد عقده الذي أوشك على الانتهاء.

وتابع: “أعتقد أن رمضان صبحي في طريقه لاستكمال مسيرته مع نادي بيراميدز ما لم يحدث شيء جديد بخصوص انتقاله إلى النادي الأهلي”.

يذكر أن رمضان صبحي الذي يفضل العودة إلى ناديه السابق الأهلي، كان هدفًا رئيسيًا لإدارة الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.