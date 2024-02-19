نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تراجع مفاجئ لهذه المنتخبات.. تصنيف الفيفا للمنتخبات 2024 فبراير بعد انتهاء بطولتي كاس آسيا وافريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرة القدم تتصدر قائمة الرياضات الشعبية عالميًا، مجمعة بين الحماس والمتعة والتنافسية، حيث يترقب الملايين من عشاق هذه اللعبة تصنيف الفيفا للمنتخبات، الذي يعد مؤشرًا حيويًا لأداء المنتخبات على الساحة الدولية.

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2024

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصنيف المنتخبات لعام 2024، وجاءت القائمة كما يلي:

1. الأرجنتين

2. فرنسا

3. إنجلترا

4. بلجيكا

5. البرازيل

6. هولندا

7. البرتغال

8. أسبانيا

9. إيطاليا

10. كرواتيا

11. أوروجواي

12. أمريكا

ويظل المغرب هو الفريق العربي الوحيد في القائمة، حيث احتل المرتبة الثالثة عشرة، تليه تونس والجزائر ومصر.

تصنيف الفيفا بعد كأس آسيا 2024

بعد انتهاء كأس آسيا 2024، جاء تصنيف الفيفا للمنتخبات الآسيوية كالتالي:

1. اليابان

2. إيران

3. أستراليا

4. كوريا الجنوبية

5. أوزبكستان

6. العراق

7. قطر

8. السعودية

9. الأردن

10. عمان

تصنيف الفيفا بعد كأس إفريقيا 2024

بعد اختتام نهائيات كأس أمم إفريقيا لعام 2024، جاء تصنيف الفيفا للمنتخبات الإفريقية كالآتي:

1. المغرب

2. السنغال

3. تونس

4. الجزائر

5. مصر

6. نيجيريا

7. مالي

8. كوت ديفوار

9. جنوب إفريقيا

تجدر الإشارة إلى تراجع منتخب السعودية بشكل ملحوظ في تصنيف الفيفا بعد خسارتين متتاليتين في يناير 2024، مما يعزى إلى تراجع مستوى الأداء بسبب الضغط والإرهاق الذي تعرض له الفريق.