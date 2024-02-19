نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس إدارة الأهلي برئاسة الخطيب في زيارة تاريخية لنادي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، منذ قليل إلى مقر نادي الزمالك، وكان في استقباله مجلس النادي البيت الأبيض، برئاسة حسين لبيب.

زيارة محمود الخطيب لنادي الزمالك

تأتي هذه الزيارة تلبية للدعوة التي تلقاها الأهلي من مجلس إدارة الزمالك في فترة سابقة، وترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.

الجدير بالذكر أن العلاقات المتميزة بين قطبي الرياضة المصرية دائمًا حاضرة في كل زمان ومكان، وكلاهما يحمل تقديرًا كبيرًا للآخر بالرغم من المنافسة الشريفة بين الناديين في مختلف اللعبات الرياضية.

كما أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المواقف الإيجابية التي تعكس أواصر الود والروح الطيبة بين الكيانات الرياضية الكبيرة التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية.