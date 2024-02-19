زيارة الخطيب.. لفتة إنسانية من مجلس الزمالك تجاه العامري فاروق (صورة)

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أحمد جودة - القاهرة - تواجد وفد من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في زيارة تاريخية إلى مقر الزمالك بميت عقبة.

كرسي مخصص وباقة ورد.. تكريم العامري فاروق

شهدت زيارة الأهلي إلى الزمالك، لفتة رائعة، بتخصيص الكرسي المُخصص لنائب رئيس القلعة الحمراء، الراحل العامري فاروق، بعدم الجلوس عليه، وتم وضع باقة من الورد عليه، كتكريم له.

وجلس الكابتن محمود الخطيب بجوار حسين لبيب رئيس الزمالك بينما تم وضع باقة ورد على الكرسي المتواجد على يسار رئيس الأهلي، والمخصص للنائب تكريمًا للراحل العامري فاروق.

وتأتي زيارة مجلس إدارة الأهلي إلى نظيره في الزمالك، لتوطيد العلاقات التاريخية بين الناديين ونزع فتيل الفتنة والخلافات التي حدثت في فترات سابقة بين قطبي الرياضة المصرية.