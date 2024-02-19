نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل انطلاقة جوميز.. ماذا يفعل "خواجات" الزمالك في "ضربة البداية"؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد أولى مبارياته الرسمية مع الفريق الأبيض اليوم الإثنين، ضد الإسماعيلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري 2023 – 2024.

وستقام مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في ديربي "ولاد العم" في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري.

ويتطلع المدرب البرتغالي لتحقيق نتيجة إيجابية في أولى مبارياته مع الزمالك لكسب ثقة الجماهير البيضاء مبكرًا وللمنافسة على مراكز المقدمة في ترتيب بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" نتائج آخر 10 مدربين أجانب للزمالك في ضربة البداية قبل انطلاقة جوميز مع الفارس الأبيض:-

1- فيريرا

استهل المدرب البرتغالي مشواره مع الزمالك بالفوز على الداخلية 2-0 في الجولة 23 من بطولة الدوري المصري موسم 2014 – 2015.

بينما خسر من الوداد 1-0 في بداية ولايته الثانية، كما خسر من شباب بلوزداد بنفس النتيجة في أولى مبارياته بالولاية الأخيرة.



2- كارتيرون

في ولايته الأولى مع الزمالك فاز المدرب الفرنسي على الشرقية 3 – 1، في الدور الأول ببطولة كأس مصر، فيما استهل ولايته الثانية بالخسارة أمام الترجي التونسي 1-0 في دوري أبطال إفريقيا.



3- باتشيكو

تعادل المدرب البرتغالي سلبيًا مع وادي دجلة في أولى مبارياته مع الفريق الأبيض.



4- ميتشو

المدرب الصربي افتتح مشواره مع الزمالك بالفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد في بطولة الدوري المصري.

5- كريستيان جروس

تعادل السويسري جروس في مباراته الأولى مع الزمالك ضد بتروجيت في بطولة الدوري المصري.

6- نيبوشا

المدرب المونتنيجري نيبوشا تعادل في مباراته الأولى مع الزمالك ضد الانتاج الحربي بهدف دون رد في بطولة الدوري المصري.

7- إيناسيو

افتتح المدرب البرتغالي إيناسيو مشواره مع الزمالك بالخسارة أمام إنبي 2-0 في بطولة الدوري المصري.

8- ماكليش

خسر المدرب الاسكتلندي أليكس ماكليش مباراته الأولى مع الزمالك أمام الانتاج الحربي 3-1.



9- باكيتا

استهل مشواره مع الزمالك بالفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد.

10- أوسوريو

افتتح أوسوريو مشواره مع الزمالك بالتعادل الإيجابي مع المقاولون العرب 2-2 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

