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أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نبأ سار بشأن مشاركة المدافع الألماني أنطونيو روديجر في مباراة إشبيلية يوم الأحد المقبل.

ويواجه ريال مدريد نظيره فريق إشبيلية مساء يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

نبأ سار في ريال مدريد بشأن تواجد روديجر أمام إشبيلية

وبحسب صحيفة آس الإسبانية فإن المدافع الألماني أنطونيو روديجر يقترب من المشاركة مع ريال مدريد أمام إشبيلية حيث يقترب من التعافي من الإصابة.

وكان النادي الملكي سقط في فخ التعادل أمام نظيره فريق رايو فاليكانو في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإسباني بهدف لهدف.

ويعتلي فريق ريال مدريد قمة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم وذلك برصيد 62 نقطة.

