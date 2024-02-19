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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة جيرونا وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

بينما تستعد مدينة جيرونا لدخول مرحلة جديدة من الصراع في بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، تظل الآمال مشتعلة في قلوب جماهيرها للمنافسة على صدارة الجدول، فبالرغم من التحديات التي تواجهها، يتمسك فريق جيرونا بطموح الوصول إلى القمة والتنافس بقوة مع الفرق الكبيرة، وذلك على الرغم من الفارق في الموارد البشرية بينهم، وتحت إشراف المدير الفني ميتشل، يبدو الفريق واثقًا في قدرته على تحقيق نتائج إيجابية، رغم وجود بعض التراجع في المباريات الأخيرة، وبعد التعادل مع ريال سوسيداد والهزيمة القاسية أمام ريال مدريد، يسعى جيرونا لتحقيق العودة بقوة أمام أتلتيك بلباو في الجولة القادمة، وتحقيق الانتصارات التي تعيده إلى صدارة الدوري.

موعد مباراة جيرونا وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

يستضيف «سان ماميس» مباراة جيرونا وأتلتيك بلباو مساء يوم الإثنين الموافق 19 فبراير 2024 في تمام الساعة الـ10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما في تمام الساعة الـ11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة جيرونا وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

تذاع مباريات الدوري الإسباني لموسم 2023-2024 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث أنها الناقل الحصري والوحيد للبطولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ومن المقرر أن يتم بث مباراة جيرونا وأتلتيك بلباو عبر قناة «بي إن سبورت 3» بتعليق جواد بدة.

ومن الجدير بالذكر، تألق فريق جيرونا بشكل قوي منذ بداية الموسم، حيث وصل إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، كما تألق جميع لاعبي الفريق في مختلف المراكز، وتميز الأوكراني دوفبيك في خط الهجوم بتسجيله 14 هدفًا خلال هذا الموسم المميز.

ومن ناحية أخرى، يسعى فريق أتلتيك بلباو إلى التركيز بشكل كامل للفوز في المباراة القادمة، بينما يتجه الفريق أيضًا إلى بطولة كأس ملك إسبانيا حيث وصل إلى الدور نصف النهائي.