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أحمد جودة - القاهرة - أدلى كايل ووكر ظهير فريق مانشستر سيتي بتصريحات قوية بعد سقوط فريقه في فخ التعادل الإيجابي بهدف لهدف أمام نظيره فريق تشيلسي في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

والكر يدلي بتصريحات نارية بعد السقوط أمام تشيلسي

وأكد ووكر في تصريحات صحفية له:" كمدافع، إن هدف تشيلسي مسئوليتي، الحفاظ على شباك نظيفة، هذه وظيفتي هي التأكد من أنهم لا يضعون الكرة في الشباك، لذلك هذا مؤلم إنه ليس شعورًا لطيفًا عندما يدخل مرمانا هدف".

وأوضح:" نحن من ذوي الخبرة، لقد كنا هنا من قبل، ونعلم أن كل مباراة هي بمثابة نهائي، التأخر بهدف واحد لبدء اللعب هو شيء نحتاج إلى التعلم منه، خاصة عندما تأتي الفرق إلى الاتحاد، نحتاج إلى نقل المباراة إلى النهاية".

واضاف:" نحن نعمل، وسنواصل العمل، ونسعى جاهدين لنكون أفضل أشعر أنه لا يزال هناك مجال للتحسين، على الرغم من أننا حققنا كل شيء نحن جائعون ونحتاج إلى التأكد من أننا هناك حتى النهاية، هذا كل ما أريده كقائد، نحن نقاتل في جميع المنافسات".

وأتم:" إذا كان بإمكانك أن تنظر إلى نفسك في المرآة بمجرد مغادرة غرفة تغيير الملابس أو العودة إلى المنزل وأنت في سيارتك، ويمكنك أن تقول، استمع، لقد بذلت كل ما في وسعي هذا كل ما أريده".

