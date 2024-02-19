بونو يكشف عن أمر خطير في أمم إفريقيا الماضية مع المغرب

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث المغربي ياسين بونو حارس مرمى فريق الهلال السعودي الحالي عن أمر خطير في كأس الأمم الإفريقية الماضية مع أسود الأطلس.

وخرج منتخب المغرب من الدور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية بعد الخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا.

بونو يتحدث عن أمر خطير في كأس إفريقيا

وقال ياسين بونو في تصريحات له: "أخبرني يوسف النصيري أن الكونغولي تشانسيل مبيمبا كان يهينه طوال المباراة في كأس الأمم الإفريقية، كما طلب من زملائه أن يذهبوا ويؤذوا عز الدين أوناحي".

وأكد: "اللعب في الدوري السعودي يتطلب الكثير، فهو من أفضل الدوريات على مستوى العالم بالوقت الحالي، ونعمل كمنظومة واحدة وجهاز فني واداري عالي، لهذا حققنا أرقام قائمة عديدة في نادي الهلال".

وأتم: "أنا سعيد هنا، تلقيت عرضًا من بايرن ميونيخ بعد إصابة نوير لكن لم يحدث اتفاق، قلت لنفسي الأفضل الانتقال للهلال، أنا نشأت في مدرسة أوروبية ولدي الخبرة الكافية لخوض التحديات، ووصلت لمرحلة النضج الكروي".