نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب دي بروين.. جوارديولا يتحدث عن التعثر أمام تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا نقطتين ثمينتين عقب التعادل أمام نظيره تشيلسي بهدف لمثله في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودفع جوارديولا في هذه المباراة بالنجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي في مركز 8 وليس كصانع ألعاب كما هو المعتاد كل مباراة.

جوارديولا يوضح أسباب التعادل مع تشيلسي

وقال بيب جوارديولا في تصريحات صحفية بشأن هذا الأمر وسبب مشاركة دي بروين في هذا المركز قائلا:" بعد أن يتمكن من مهاجمة الثلث الأخير، تحرك بحرية، وصنع موهبته المذهلة".

وأوضح: "في بعض الأحيان يتعين عليك الدفاع، الدور الذي لعبه رودري، وجوندوجان الموسم الماضي، وبرناردو هذا الموسم، وكوفا، كيفين دي بروين لم يفعل ذلك".

وأتم: "لا يجب أن يكون في الثلث الأخير ليس لديه للدفاع بشكل أعمق، لا أريد كيفن في الثلث الأخير، إنها موهبته هناك موهبة ضخم".