100 سنة كورة " شعار" نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك بالسعودية

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار الجماهير يوم 8 مارس إلى المملكة العربية السعودية لمتابعة نهائي كأس مصر الذى يجمع الأهلي والزمالك تحت شعار اطلقته الشركة المتحدة للرياضة " 100 سنة كورة ".

وتقام مباراة نهائي كأس مصر النسخة الماضية بين الأهلي والزمالك على ملعب الأول بارك يوم الجمعة 8 مارس.

يسعى النادي الأهلي ونادي الزمالك لتحقيق الفوز والتتويج باللقب بطولة كأس مصر النسخة الماضية في السعودية.

وتأهل الأهلي والزمالك إلي المباراة النهائية من بطولة كأس مصر النسخة الماضية عقب الفوز على إنبي وبيراميدز في دور نصف النهائي.

القنوات الناقله لمباراه الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر النسخة الماضية على قنوات أون تايم سبورت وأم بي سي مصر المالكة لحقوق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر النسخة الماضية.

