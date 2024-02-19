نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماركا: مبابي يوقع لريال مدريد حتى 2029 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير إخبارية أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي وقع عقده مع ريال مدريد والذي سيستمر لخمسة مواسم حتى 2029، بعدما كان قد أبلغ إدارة ناديه الحالي باريس سان جيرمان بعدم وجوده نية لديه لتجديد العقد، حسب ما كشفت صحيفة ماركا الرياضية الإسبانية.

وكشفت الصحيفة أن مبابي (25 عامًا) وقع على عقد انضمامه إلى ريال مدريد قبل أسبوعين، وأنه سيصبح رسميًا لاعبًا للفريق بدءًا من أول يوليو المقبل.

مبابي يوقع لريال مدريد حتى 2029

ويتواجد مبابي في وضع حر للتفاوض مع أي ناد منذ أول يناير الماضي عقب التخلي في عام 2022 عن التوقيع لباريس سان جيرمان للعام الثالث.

وذكرت الصحيفة أن مبابي، الذي انضم لبي إس جي في 2017 قادمًا من موناكو، سيصبح الأعلى أجرًا في ريال مدريد، ولكنه لن يحصل على نفس الراتب الضخم الذي يتقاضاه في باريس.