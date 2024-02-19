حقيقة عرض نجم ريال مدريد للبيع بسبب مبابي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة عرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني للبيع بسبب قدوم النجم الفرنسي كيليان مبابي في الصيف المقبل.

رودريجو ضحية مبابي في ريال مدريد

أكدت كافة المصادر أن كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان سوف ينتقل إلى صفوف نادي ريال مدريد في الصيف المقبل بعد إنتهاء عقده مع النادي الفرنسي.

وذكرت تقارير مؤخرا أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي سوف يبيع النجم البرازيلي رودريجو جوس بعد قدوم كيليان مبابي في الميركاتو الصيفي.

وأكد الصحفي ماتيو موريتو أنه لا يوجد أي شيء رسمي على أنباء رغبة مسؤولي ريال مدريد في بيع أي لاعب من صفوف النادي الملكي في حالة وصول مبابي.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره فريق إشبيلية يوم الأحد المقبل وذلك في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الإسباني.