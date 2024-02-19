الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: تعثر آخر للمتصدر أمام فاليكانو.. ذا صن: مصنع للمخدرات يصدم نجما كبيرا في البريمييرليج

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: تعثر آخر للمتصدر أمام فاليكانو.. ذا صن: مصنع للمخدرات يصدم نجما كبيرا في البريمييرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأحد الموافق 19-02-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

 ليكيب

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بريست يسقط مارسيليا 1-0..لانس لديه عتب على التحكيم

ماركا

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توبوريا بطل اسباني في الفنون القتالية.. ​ريال مدريد​ يستعيد الكأس بطريقة قوية بفوزه امام ​برشلونة​ 96-85.. تعثر آخر للمتصدر امام فاليكانو.

 ذا صن

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مصنع للمخدرات.. نجم كبير في البريمييرليج مصدوم بعد ان تمكنت عصابة كبيرة من غزو منزله الذي يملكه وحولته إلى معمل لصناعة المخدرات بعد زرع العديد من الاشجار

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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