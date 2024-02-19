نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رفعوا قضايا علينا".. تعليق غير متوقع من عضو الزمالك السابق عن زيارة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق جمال عبدالحميد عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، على زيارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى مقر القلعة البيضاء.

جمال عبدالحميد: الأهلي رفض زيارة الزمالك سابقًا

تواجد مجلس إدارة الأهلي برئاسة الخطيب، ظهر اليوم الإثنين، في الزمالك بعد دعوتهم من جانب حسين لبيب رئيس الزمالك الجديد.

وقال عبدالحميد في حديثه عبر قناة إم بي سي مصر، أن زيارة الأهلي إلى الزمالك أمر إيجابي من أجل أن يسود الود بين الناديين والجماهير أيضًا.

وأضاف عبدالحميد: “في عهد الإدارة السابقة؛ طلبنا زيارة متبادلة بين الأهلي والزمالك ولكن إدارة النادي الأحمر رفعوا قضايا واتحجز علينا” مستغربًا من قبول الغريم التقليدي للزيارة الحالية.

وتابع: “الأهلي حاليًا وافق على دعوة الزمالك، فلماذا لم يحضر في وقت مجلسنا؟ حتى لو كانت هناك خلافات مع مرتضى منصور، نحن حرصنا على تصفية الأجواء وسعينا للصلح”.

وختم عبدالحميد، موجهًا التحية على خطوة مجلس إدارة الزمالك بدعوة نظيره في الأهلي في زيارة مميزة.