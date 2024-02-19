وكيل ديفيز يخون ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - بات الكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ، على بعد خطوات من الانتقال إلى الدوري الإسباني بعد عدة سنوات قضاها داخل “البافاري”.

وكيل ديفيز يجتمع بمسؤولي برشلونة

يدخل ألفونسو ديفيز، دائرة اهتمامات نادي ريال مدريد الإسباني، والذي يسعى لتعزيز صفوفه بلاعب بايرن ميونخ الذي يمتاز بالمهارة والسرعة.

وحسب ما أوردته قناة “Jijantes FC Twitch" عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي فأن وكيل ديفيز قد اجتمع مع البرتغالي ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن وكيل لاعب بايرن ميونخ تواجد في مدريد مؤخرًا، وفي اليوم التالي التقى بالمدير الرياضي لبرشلونة.

جدير بالذكر أن ألفونسو ديفيز عقده ساري مع نادي بايرن ميونخ حتى صيف عام 2025، وبات هدفًا رئيسيًا لدى برشلونة وريال مدريد قبل انتقالات الصيف المقبل.