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أحمد جودة - القاهرة - توج لاعب أندية وادى دجلة وبطل العالم علي فرج، ببطولة هيوستن المفتوحة للإسكواش، بعد تغلبه في المباراة النهائية على زميله بالفريق مازن هشام -المصنف السابع عالميًا- بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-4) (11-9) (11-5)، ليحقق "فرج" خامس ألقابه في الموسم الحالي 2023/2024، ويواصل التربع على عرش صدارة التصنيف العالمي.

الدجلاوي علي فرج يتوج ببطولة هيوستن للإسكواش ويحقق خامس ألقابه هذا الموسم

يأتي ذلك استمرارًا لنجاح أبطال وادى دجلة في الفوز بكبرى البطولات المحلية والدولية، بفضل جهود إدارة النادي في اكتشاف المواهب ودعم تطوير مستواها بأفضل المدربين وأحدث الأنظمة التدريبية للحفاظ على ريادة لعبة الإسكواش.

أعرب بطل العالم علي فرج، عن سعادته بالتتويج بالبطولة الخامسة خلال مشواره هذا الموسم والحفاظ على صدارة التصنيف العالمي للإسكواش، مشيرًا إلى أنه وصوله وزميله بالفريق مازن هشام للمباراة النهائية لبطولة هيوستن إحدى البطولات الذهبية الكبرى يدل على نجاح إدارة أندية وادى دجلة في تأهيل لاعبي الإسكواش بالشكل الأمثل للحفاظ على ريادة مصر للعبة عالميًا.

واختتمت اليوم الأحد، منافسات بطولة هيوستن للإسكواش- إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش للرجال- والمقامة بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألاف دولار.

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.