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أحمد جودة - القاهرة -



اختار اتحاد الجولف الرباعى الصاعد محمد ابو العلا وتيمور ربيع ورانى الطويل وعلى سلامة للمشاركة فى جولات بطولة البس تور للمحترفين التى ستقام فى مصر خلال الفترة من 20 فبراير الجارى حتى 3 مارس المقبل.

شباب الجولف يشارك فى بطولة البس تور الدولية للمحترفين بالعين السخنة ونيو جيزة

ويشارك محمد ابو العلا 19 عاما وهو احد اعضاء منتخب مصر الوطنى للرجال فى الجولتين الاولى والثانية ويستضيفهما نادى جولف السخنة خلال الفترة من 20 إلى 27 فبراير الجارى.

ويلعب تيمور ربيع 17 عاما فى الجولة الثانية بنادى جولف السخنة ايضا خلال الفترة من 25 إلى 27 من الشهر الحالى.

أما اللاعب رانى الطويل 16 عاما فسيشارك فى الجولتين الاولى بالعين السخنة والجولة الثالثة والأخيرة فى مصر والتى ستقام فى نادى جولف نيو جيزة من 1 إلى 3 مارس المقبل.

ويلعب اللاعب على سلامة 14 عاما فى الجولة الثالثة والأخيرة ايضا وسبق له المشاركة فى الجولة الاولى من بطولة برو جولف تور بالعين السخنة الشهر الماضى وكان ذلك اول ظهور له فى بطولات المحترفين.

ويستهدف اتحاد الجولف تنمية وتطوير مستوى اللاعبين الشباب الصاعدين من خلال إتاحة مشاركتهم فى بطولات المحترفين للحصول على فرصة احتكاك قوية مع اللاعبين المحترفين من مدارس مختلفة فى رياضة الجولف.