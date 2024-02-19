نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ديربي ولاد العم".. 11 مساهمة تهديفية لـ عبد الله السعيد أمام الإسماعيلي ورقم مميز يرجح كفة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد عبد الله السعيد المنضم حديثًا لنادي الزمالك لخوض أولى مبارياته مع الفارس الأبيض مساء اليوم الإثنين، ضد فريقه السابق الإسماعيلي في قمة الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

وستقام مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في ديربي "ولاد العم" في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري.

وانضم عبد الله السعيد إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من نادي بيراميدز ليضعه القدر في مواجهة قوية ضد فريقه السابق الإسماعيلي في أولى مبارياته الرسمية مع الأبيض.

تاريخ مواجهات عبد الله السعيد ضد الإسماعيلي

خاض عبد الله السعيد 15 مباراة ضد الإسماعيلي بواقع 14 مباراة في الدوري المصري ومباراة وحيدة في كأس مصر، حقق 12 انتصارًا، وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر أي مباراة مما يرجح كفة الأبيض في مباراة الليلة.

سجل عبد الله السعيد 6 أهداف في شباك الإسماعيلي خلال مبارياته السابقة ضد الدراويش وأرسل 5 تمريرات حاسمة بإجمالي 11 مساهمة تهديفية له ضد فريقه السابق.

received_767000918638932

جاءت مواجهات السعيد ضد الإسماعيلي بواقع 6 مباريات بقميص الأهلي حقق 5 انتصارات وتعادل وحيد، و8 مباريات بقميص بيراميدز فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين.

ويتطلع عبد الله السعيد لمواصلة تفوقه أمام فريقه السابق الإسماعيلي وقيادة فريق الزمالك لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث لمواصلة المنافسة على مراكز الصدارة في بطولة الدوري المصري.

