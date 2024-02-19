نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الخطيب يدعو مجلس إدارة الزمالك لزيارة الأهلي ورمضان صبحي يحسم مصيره ومفاجأة صادمة حول صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 19-02-2024 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

الخطيب يدعو مجلس إدارة الزمالك لزيارة الأهلي

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على توجيه الدعوة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك لزيارة الأهلي خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها مجلس إدارة الأهلي إلى نادي الزمالك ظهر اليوم.

وبدوره أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، على اعتزازه وتقديره الشديد لدعوة الكابتن الخطيب، مؤكدًا أنها تعكس العلاقات الوطيدة بين الناديين.

ووجه محمود الخطيب الشكر إلى مجلس إدارة نادي الزمالك على دعوته الكريمة لزيارة ناديه، وأعرب عن سعادته بحسن الاستقبال والاستضافة، مؤكدًا أن علاقة الأهلي بالزمالك تاريخية ووطيدة وقائمة على الاحترام المتبادل، وأنها تظل راسخة وثابتة.

وأوضح الخطيب أن علاقة الأهلي بالزمالك متميزة، ليس من اليوم ولكن منذ نشأة الناديين

قبل أكثر من ١٠٠ سنة، وهي العلاقة التي تمثل العنوان الرئيسي للرياضة المصرية.

بعيدًا عن الأهلي والزمالك.. رمضان صبحي يحسم مصيره

حدد رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز الأول لكرة القدم، مصيره في حال عدم عودته إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه “ملعب أون” على قناة أون تايم سبورتس، أن رمضان صبحي لن يلعب في مصر غير لناديين هما الأهلي أو بيراميدز.

وأشار شوبير إلى أن رمضان صبحي حال عدم عودته إلى الأهلي، سيستمر مع بيراميدز ويحدد عقده الذي أوشك على الانتهاء.

وتابع: “أعتقد أن رمضان صبحي في طريقه لاستكمال مسيرته مع نادي بيراميدز ما لم يحدث شيء جديد بخصوص انتقاله إلى النادي الأهلي”.

يذكر أن رمضان صبحي الذي يفضل العودة إلى ناديه السابق الأهلي، كان هدفًا رئيسيًا لإدارة الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

شوبير يفجر مفاجأة صادمة حول صلاح

كشف أحمد شوبير، عن مفاجأة صادمة بشأن محمد صلاح لاعب ليفربول وذلك بعد مشاركته أمام برينتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي.

شارك صلاح، بديلًا في ليلة فوز ليفربول أمام برينتفورد 4-1، السبت، في الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي، حيث ساهم بإحراز هدف وتمريرة حاسمة.

قال شوبير في برنامج “ملعب أون” على قناة أون تايم سبورتس أن إصابة محمد صلاح تجددت بعد نهاية مباراة ليفربول وبرينتفورد الأخيرة، ومن الممكن أن يغيب عن المباراة القادمة أمام لوتون تاون.

وأوضح شوبير في حديثه أن صلاح شعر بآلام على مستوى القدم خلال مشاركته في مباراة ليفربول وبرينتفورد.

يذكر أن محمد صلاح عاد للمشاركة مع ليفربول مجددًا في مباراة برينتفورد، بعد غيابه الفترة الماضية على إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت خلال شهري يناير وفبراير في كوت ديفوار.

وتعد تجدد إصابة محمد صلاح، ضربة قوية لفريق ليفربول الذي يعاني من كثرة الإصابات الطويلة في صفوفه طوال الموسم الحالي 2023/24.