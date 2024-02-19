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أحمد جودة - القاهرة - يجري أولمبيك مرسيليا محادثات مع مدرب منتخب كوت ديفوار السابق، جان لويس جاسيت، بشأن تفاصيل العقد لتولي تدريب الفريق خلفًا للإيطالي جاتوزو.

وتولى صاحب الـ70 عامًا منصب المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار في مايو 2022، وعمل من قبل كمساعد مع منتخب فرنسا مع المدرب لوران بلان، وأيضًا عمل مساعدًا في باريس سان جيرمان مع لويس فرنانديز ولوران بلان.

مدرب كوت ديفوار السابق يقترب من مارسيليا

وقام الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، في وقت سابق، بإقالة الفرنسي جاسكيه من منصبه بعد سوء النتائج لفريق "الأفيال" خلال مرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، رغم تتويج المنتخب فيما بعد باللقب.

وفاز منتخب الأفيال بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 على حساب نسور نيجيريا في المباراة النهائية.