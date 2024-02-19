رسالة مبابي الحاسمة إلى والدته بشأن الانتقال لريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف صحفي إسباني، عن رسالة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، الحاسمة لوالدته فايزة العماري بخصوص الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

مبابي لـ فايزة العماري: سأذهب إلى ريال مدريد فقط

قال الصحفي الرياضي توماس جونزاليس مارتن، أن كيليان مبابي قال لوالدته فايزة العماري: “سأذهب إلى ريال مدريد فقط” في كلمة حاسمة حول مصيره بعد الرحيل عن باريس سان جيرمان.

وأشار توماس إلى أن ممثلي ريال مدريد التقوا بالفعل بوالد ووالدة مبابي من أجل حسم خطوة التوقيع للنادي الملكي لمدة خمس سنوات قادمة، أي حتى 2029.

وذكر توماس جونزاليس أن راتب مبابي مع نادي ريال مدريد سيكون بقيمة 15 مليون يورو مع مكافأة توقيع قدرها 50 مليونًا.

وكان كيليان مبابي قد أبلغ القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، برحيله عن الفريق العاصمي في نهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء مدة عقده.