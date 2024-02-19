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أحمد جودة - القاهرة - لعشاق المارد الأبيض.. موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تترقب جماهير نادي الزمالك المصري وعشاق كرة القدم بشغف موعد مباراة الفريق القادمة في الدوري المصري الممتاز، حيث يستعد الزمالك لمواجهة تحدي جديد أمام فريق الإسماعيلي في إطار الجولة الـ13 من البطولة، ومع حماس الجماهير لهذا اللقاء، يسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز وتحسين موقعه في جدول الترتيب، بهدف العودة إلى المنافسة على الصدارة في مشواره ببطولة الموسم الحالي 2023-2024.

كما يسعي المدير الفني البرتغالي، جوزية جوميز، للظهور بشكل جيد في أولي مبارياته في الدوري المصري برفقة نادي الزمالك، وذلك بعد فترة التوقف الكبيرة للمسابقة، والتي خاض نادي الزمالك بها مجموعة كبيرة من المباريات الودية تعرف منها المدير الفني الجديد على الفرق ونوعية الفرق المشاركة.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي مساء يوم الإثنين الموافق 19 فبراير 2024 في تمام الساعة الـ7:00 مساءً بتوقيت مصر، بينما تقام في تمام الساعة الـ8:00 مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز 2023-2024 عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس حيث أنها الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ومن الجدير بالذكر، مع انطلاقة فصل الصيف وفتح باب الانتقالات، نجح نادي الزمالك في إبرام عدة صفقات استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري المصري الممتاز. بقيادة رئيس النادي حسين لبيب، تعاقد الزمالك على عدد من اللاعبين الواعدين لتعزيز صفوفه. ومع اقتراب موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري، يترقب عشاق الفريقين وجماهير الكرة المصرية هذا اللقاء المرتقب والذي سيتم نقله عبر القنوات الرياضية المعتادة.