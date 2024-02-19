نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الإسماعيلي والزمالك في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب، لمباراة الإسماعيلي والزمالك المقرر لها السابعة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية.

يضم جهاز منتخب مصر كلا من حسام حسن مديرا فنيا وإبراهيم حسن مدير المنتخب وطارق سليمان مدرب عام ومحمد عبد الواحد مدرب وسعفان الصغير مدرب حراس ووليد بدر مدير إداري.

ويأتي ذلك من أجل مشاهدة جميع اللاعبين قبل المعسكر القادم للمنتخب الوطني في شهر مارس القادم بالإمارات.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم من قبل تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلفًا للمدير الفني السابق روي فيتوريا.

موعد مباراه منتخب مصر القادمة

يستعد منتخب مصر لخوض دورة ودية بمشاركة منتخب تونس ونيوزيلندا وكرواتيا والمقرر إقامتها في شهر مارس القادم بالإمارات.

