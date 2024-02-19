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أحمد جودة - القاهرة - انتظم بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

انتظام تاو ووسام وكوكا في التدريبات الجماعية

وانتظم وسام أبو علي، لاعب وسط الفريق، في التدريبات الجماعية، وذلك بعد تعافيه من الإصابة العضلية وانتهاء البرنامج التدريبي الذي خاضه الفترة الماضية.

كما انتظم أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الفريق، في المران الجماعي، بعد تعافيه من إصابة الأنكل التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات مؤخرًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ميدياما الغاني في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها الجمعة المقبل.