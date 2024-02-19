نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. بشري سارة للأهلي ومبابي يوقع لـ ريال مدريد وتوخيل يحسم مصيره مع بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأثنين 19-2-2024 في السطور التالية:

انتظام تاو ووسام وكوكا في التدريبات الجماعية

انتظم بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وانتظم وسام أبو علي، لاعب وسط الفريق، في التدريبات الجماعية، وذلك بعد تعافيه من الإصابة العضلية وانتهاء البرنامج التدريبي الذي خاضه الفترة الماضية.

بيراميدز يتقدم على زد بهدفين وديا في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز وزد الودية بتقدم فريق نادي بيراميدز بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي يجمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي.

سجل هدف بيراميدز الأول رمضان صبحي في الدقيقة ٢٤ من ركلة جزاء، وأضاف الثاني دودو الجباس من ركلة جزاء في الوقت الإضافي، بينما سجل زد هدفه الوحيد في الدقيقة ٣٩.

مبابي يوقع لريال مدريد حتى 2029

أكدت تقارير إخبارية أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي وقع عقده مع ريال مدريد والذي سيستمر لخمسة مواسم حتى 2029، بعدما كان قد أبلغ إدارة ناديه الحالي باريس سان جيرمان بعدم وجوده نية لديه لتجديد العقد، حسب ما كشفت صحيفة ماركا الرياضية الإسبانية.

وكشفت الصحيفة أن مبابي (25 عامًا) وقع على عقد انضمامه إلى ريال مدريد قبل أسبوعين، وأنه سيصبح رسميًا لاعبًا للفريق بدءًا من أول يوليو المقبل.

توخيل يثير الجدل حول رحيله عن بايرن ميونخ

أكد توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، أنه يتوقع جدلًا مستمرًا حول إمكانية بقائه في منصبه خلال الأيام المقبلة، بعد الهزيمة الثالثة على التوالي، رغم الثقة التي يحظى بها من الرئيس التنفيذي للنادي يان كريستيان دريسن.

كان دريسن أكد بعد الخسارة أمام بوخوم (2-3) مساء الأحد في الدوري الألماني أن توخيل سيقود الفريق في مباراة لايبزيج السبت المقبل، مضيفا أن مصير المدرب غير مطروح للنقاش في الوقت الحالي.

من جانبه رد توخيل: "أشك في ألا يكون الموضوع محل مناقشة، فالجدل حولي مستمر طوال الموسم حتى عندما فزنا بالمباريات".

وأضاف "وصلت منذ أسابيع لمرحلة لم يعد فيها الجدل يؤثر علي بل أركز فقط على ما يمكنني التحكم به، هذا هو الأسلوب الوحيد الذي أعرفه".