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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن توقيع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على عقود انضمامه إلى ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.

تفاصيل عقد مبابي مع ريال مدريد

وأشار كارلوس كاربيو الصحفي في صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن باريس سان جيرمان أعلن رسميًا رحيل كيليان مبابي عقب نهاية عقده في الصيف المقبل لينهي مشواره مع النادي الباريسي.

وأفاد كارلوس كاربيو بأن كيليان مبابي أنهى مسلسل انضمامه إلى ريال مدريد الإسباني مبكرًا هذه المرة بعد توقيعه على عقود انضمامه إلى ريال مدريد لمدة خمس مواسم حتى صيف عام 2029.

وأكد كارلوس كاربيو أن مسئولي ريال مدريد اتصلوا بممثلي كيليان مبابي في نهاية شهر يناير الماضي للسؤال عن موقف النجم الفرنسي وجاء الرد إيجابيًا.

وقال كارلوس كاربيو أن الاتفاق بين ريال مدريد وممثلي مبابي كان بسيطًا وحدث خلاف بسيط على حقوق الصور ولكن تدخل فلورنتينو بيريز رئيس الملكي وحل الأمر.

وأوضح كارلوس كاربيو أن كيليان مبابي سيحصل على راتب صافي يتراوح ما بين 15 إلى 20 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت الأهداف والأمور الأخرى خلال عقد مدته 5 مواسم.

وتابع كارلوس كاربيو أن ممثلو مبابي وافقوا على راتب النجم الفرنسي مع ريال مدريد الأقل بكثير من الذي يحصل عليه حاليًا مع باريس سان جيرمان لأن كيليان يريد تحقيق حلمه بارتداء قميص الملكي.