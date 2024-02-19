نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسقاط عضوية مرتضى منصور.. ابرز قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عُقِدَ اجتماع لمجلس إدارة نادي الزمالك، الذي ترأسه حسين لبيب، مساء أمس الأحد، لمناقشة عدة قضايا هامة واتخاذ القرارات الضرورية. تركزت المناقشات حول فئة الناشئين وتقديم استشارات حول حدوث أحداث في مباراة فريق كرة القدم مواليد 2009 مع النادي الأهلي.

أكد المجلس التزامه بالقيم الرياضية وشدد على ضرورة الالتزام بسياسة النادي من قبل اللاعبين في هذا السياق.

تم أيضًا اتخاذ قرار بإسقاط عضوية مرتضى أحمد منصور، باعتباره عاملًا في النادي، وفقًا لأحكام المادتين 8 و12 من لائحة النظام الأساسي للنادي.

قرارات نادي الزمالك

وفيما يتعلق بالقرارات الرئيسية لمجلس الإدارة:

- اعتماد عقود الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

- توقيع عقد رعاية جديد مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية.

- التعاقد مع المحامي التونسي البارز سامي بوصرصار.

- تجديد الفريق الأول لكرة السلة بالتعاقد مع المحترف الأمريكي ديماركو ديكرسون.

- الموافقة على إعارة هشام صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة اليد، إلى نادي العربي القطري.

- تحقيق تقدم في تسوية النزاع مع هيئة الأوقاف بشأن أرض النادي.