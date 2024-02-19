مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي يلا شوت بث مباشر في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر يلا شوت

قمة مصرية بين Ismaily - Zamalek اليوم، مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر يلا شوت في الدوري المصري، بعد غياب دام لأكثر من شهرين، يعود نادي الزمالك للمشاركة في منافسات الدوري المصري لكرة القدم في عام 2024. سيواجه الزمالك تحديًا صعبًا عندما يلتقي بنادي الإسماعيلي في ملعب الإسماعيلية الدولي في إطار الجولة الثالثة عشرة من الدوري.

شهد نادي الزمالك العديد من التغييرات منذ ديسمبر حتى فبراير، حيث رحل العديد من اللاعبين وتعاقد النادي بدوره مع 12 لاعبًا خلال فترة الانتقالات الشتوية. تمكن النادي أيضًا من تحرير اللاعبين المقيدين وتسديد الغرامات المتراكمة عليه. تم تعيين المدرب البرتغالي جوزيه جوميز كمدير فني للفريق بدلًا من معتمد جمال.

كانت بداية الزمالك في الدوري ضعيفة، حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة فقط من 8 مباريات. ومع ذلك، يُتوقع أن تظهر النتائج تحسنًا مع مرور الوقت بسبب التغييرات الكبيرة التي طرأت على الفريق مؤخرًا.

ينتظر جوميز تحديًا كبيرًا في أول مباراة رسمية له مع الزمالك حيث سيلتقي بفريق الإسماعيلي الذي يعانق التحسن ببطء. يأتي الإسماعيلي بعد فوز مهم على سيراميكا كليوباترا، وسيستفيد من دعم جماهيره في ملعب الإسماعيلية في سعيه لتحقيق الفوز واستعادة ثلاث نقاط من مواجهة "أولاد العم".

يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة من 11 مباراة، ورغم الأزمات المادية وأزمة توقف القيد، يعتقد الجميع أن الفريق يبدو متحسنًا وبدأ يعود لمستواه المعهود، وهو ما يشعر الجماهير بالتفاؤل بمستقبل الفريق.

ما هو موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري 2024؟

تقام مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر يلا شوت في ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024.

مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر يوتيوب

تحددت مواعيد المباراة في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، والساعة 6:00 مساءً بتوقيت دول المغرب العربي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم في دوري نايل 2024؟

إذا كنت تريد متابعة بث مباشر مباراة الزمالك والإسماعيلي يلا شوت يتمتع قناة "أون تايم سبورتس" بحقوق البث الحصري لمباريات الدوري المصري 2024 في جميع أنحاء العالم، ومن المقرر أن تنقل المباراة المرتقبة بين الزمالك والإسماعيلي على قناة OnTime Sports HD 1 المفتوحة.

تردد القنوات الناقلة:

تردد قنوات أون تايم سبورت على نايل سات التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والإسماعيلي على الانترنت؟

إذا كنت ترغب في متابعة مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي يلا شوت بث مباشر، يمكنك ذلك عن طريق قناة "تلفزيون كورة بلس" على موقع يوتيوب. ستتمكن من مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر هذه القناة.

من هو حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم؟

تم تكليف الحكم الدولي محمد عادل بإدارة مباراة الزمالك والإسماعيلي، وذلك بناءً على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم.

يعتبر محمد عادل من الحكام المشاركين في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، حيث شارك في 5 مباريات، 3 منها بصفته حكمًا رئيسيًا ومساعدًا في 2 مباراة تم استخدام تقنية الفيديو فيها.

سيتم مساندة محمد عادل في المباراة الحالية بواسطة سمير جمال وهشام الدسوقي كمساعدين، وسيكون الحكم الرابع هو أسامة إسماعيل. سيتولى محمد معروف مسؤولية تقنية الـ "VAR" وسيساعده محمود بسيوني.

تشكيلة مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري

أولًا: تشكيل الإسماعيلي

حراسة المرمي: أحمد عادل عبدالمنعم.

خط الدفاع: محمد نصر - محمد دسوقي - حاتم سكر - عصام صبحي.

خط الوسط: محمد بيومي - نادر فرج - عماد حمدي - عمر الساعي - عبدالرحمن مجدي.

الهجوم: إيرك تراوري.

ثانيًا: تشكيل الزمالك

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - محمود علاء - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد شحاتة - نبيل دونجا - عبدالله السعيد.

خط الهجوم: شيكابالا - سيف الدين الجزيري- أحمد السيد زيزو.

ترتيب الزمالك والاسماعيلي في جدول الدوري العام

في ترتيب الفرق في الدوري المصري، يحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة بعد خوض 8 مباريات في الدوري الممتاز.

بالمقابل، يحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر وتمكن من رفع رصيده إلى 11 نقطة بعد فوزه في المباراة الأخيرة على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1.

الإسماعيلي ضد الزمالك.. عودة بعد غياب

يشهد استاد الإسماعيلية للمرة الأولى منذ فترة طويلة استضافة قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز، حيث يستعد فريق الإسماعيلي لمواجهة الزمالك، تعود آخر زيارة للزمالك لمحافظة الإسماعيلية لفترة طويلة.

منذ الهزيمة التي تعرض لها الزمالك أمام المصري البورسعيدي في 14 ديسمبر الماضي بهدف نظيف، لم يشارك في أي مباراة في الدوري.

خلال توقف الدوري بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، خاض الزمالك مباريات ودية في معسكر أقيم في الإمارات. وشهد الفريق تغييرًا كبيرًا في تشكيلته اللاعبين والمدرب.

يستعد المدرب البرتغالي جوزيه غوميز لخوض أول مباراة له كمدرب للزمالك، بعد رحيل المدرب المؤقت معتمد جمال الذي قاد الفريق بشكل مؤقت في الفترة السابقة.

يدخل الزمالك هذه المباراة بتعزيزات قوية في صفوفه، بمشاركة عدة لاعبين جدد، بما في ذلك عبدالله السعيد، الذي كان لاعبًا في الأهلي وبيراميدز سابقًا.

نجح الإسماعيلي بقيادة مدربه إيهاب جلال في تحقيق فوز ثمين في المباراة السابقة أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1.