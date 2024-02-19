نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد المحترفين في أسبوع.. صلاح يحطم الأرقام وتريزيجيه يتوهج ومرموش يبدع (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل المحترفون المصريون تألقهم في الملاعب الأوروبية، خلال المباريات التي أقيمت هذا الأسبوع، لعل أبرزهم محمد صلاح نجم ليفربول العائد من الإصابة.

وفي هذا التقرير نسلط الضوء على حصاد المحترفين مع أنديتهم في الدوريات الأوروبية هذا الأسبوع.

محمد صلاح

رغم العودة من الإصابة، تألق قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول، محمد صلاح، ليقود فريقه "الريدز" لفوز كبير على برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

صلاح الذي شارك في نهاية الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرينتفورد، نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، في لقاء انتهى برباعية مقابل هدف لصالح الريدز، في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبات محمد صلاح أكثر لاعب ساهم في الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم 2023/2024، برصيد 24 هدفا، إذ سجل 15 هدفا وقدم 9 تمرايرات حاسمة.

محمود تريزيجيه

أحرز الجناح المصري المتألق، محمود تريزيجيه هدفا في مرمى بنديك سبور، قاد به طرابزون إلى الفوز 2-0، ضمن الجولة 26 من منافسات الدوري التركي.

وواصل تريزيجيه، تألقه مع طرابزون سبور هذا الموسم، ليصل إلى هدفه السابع، من بينها 6 أهداف في الدوري التركي.

عمر مرموش

واصل النجم المصري عمر مرموش التوهج مع فريقه آينتراخت فرانكفورت، بعد تسجيل هدف وصناعة هدفين في مباراة فرايبورج، التي انتهت 3-3 في الجولة الثانية والعشرين بالدوري الألماني.

مرموش أصبح هداف فرانكفورت في البوندزليجا هذا الموسم، حتى الآن، إذ سجل 9 أهداف وصنع 4 آخرين.

مصطفى محمد

هداف مصر المتألق غاب عن التهديف هذا الأسبوع مع نانت، إذ شارك في خسارة فريقه أمام باريس سان جيرمان 0-2، في الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي.

الدولي المصري مصطفى محمد شارك مع نانت أساسيا حتى تم استبداله في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

وفي الأسبوع الماضي، نجح مصطفى محمد في تسجيل هدف وصناعة آخر ليقود فريقه للفوز على تولوز بالجولة 21 من الدوري الفرنسي، وهو السابع له في البطولة هذا الموسم.