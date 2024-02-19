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أحمد جودة - القاهرة - حسم الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي الشائعات التي تربط ناديه بإمكانية السعي للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي كلاعب حر عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جوارديولا يحسم موقف مانشستر سيتي من ضم مبابي

وادعت تقارير صحفية في اليومين الماضيين وجود اجتماع بين بعض المقربين من مبابي ومسئولين من مانشستر سيتي من أجل مناقشة انضمام مبابي إلى مانشستر سيتي.

وأشار جوارديولا إلى أن مبابي لاعب جيد وتوقع له مستقبلًا مبهرًا علمًا بأن باريس سان جيرمان أعلن بالفعل عن رحيل مبابي عن بارك دي برانس عقب نهاية الموسم الحالي.

وعلى رغم من أن ريال مدريد الإسباني يتصدر المشهد في سباق التعاقد مع مبابي وأكدت تقارير صحفية وجود اتفاق فعلي بين الطرفين إلا أن وسائل الاعلام البريطانية كشفت أن هناك اجتماعًا تم في الآونة الأخيرة في محاولة لتحويل وجهة اللاعب لملعب الاتحاد.

وبخصوص الأمر، قال جوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة برينتفورد:" مبابي لاعب في غاية الجودة ولديه مستقبل مبهر".

يذكر أن فكرة انضمام مبابي إلى مانشستر سيتي تبدو مستبعدة نظريًا بسبب القواعد المالية النظيفة والتي قد تجبر النادي على الرضوخ لعقوبات قاسية قد تصل إلى الهبوط.