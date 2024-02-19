انت الأن تتابع خبر عموتة يقرر الرحيل عن منتخب النشامى ويكشف الأسباب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خبر لن يُسعد الجماهير الأردنية، أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، الحسين عموتة عن قرب موعد رحيله عن الفريق، بسبب ظروف عائلية صعبة يواجهها في المغرب.

وأكد عموتة في تصريحات تلفزيونية، أن عقده لا زال سارياً مع النشامى حالياً، ولكنه قرر الرحيل بعد مضي 3 أو 4 أشهر.

وقال عموتة: "صرحت بوجود ظروف عائلية صعبة في المغرب، وأنا بدأت أُناقش مسألة رحيلي عن منتخب النشامى".

وأضاف: قررت فعلاً الرحيل، ولكن ليس الآن، بل بعد فترة قصيرة نظرًا لمواجهتي لاكراهات تفرض تواجدي مع عائلتي في المغرب".

يذكر ان عموتة حقق نتائج مميزة مع منتخب النشامى، خلال فترة التدريب، حيث قاد الفريق إلى تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغه نهائي كأس أمم آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخ المشاركة الأردنية في هذه البطولة.